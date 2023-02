Tuiteros celebran la salida de Patricio Ormazábal de la Roja sub20

Luego de la pobre presentación de la selección chilena sub 20 en el Sudamericano de Colombia, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió no renovar el contrato del técnico Patricio Ormazábal.

"La Federación de Fútbol de Chile anuncia que el cuerpo técnico de la Selección Nacional Masculina Sub 20, liderado por Patricio Ormazábal, dejará de cumplir sus funciones a partir de este martes 31 de enero de 2023", comienza diciendo el comunicado.

"Agradecemos profundamente el compromiso, dedicación y entrega del Director Técnico y su equipo de trabajo, conformado por el ayudante técnico, Milovan Mirosevic, y preparador físico, Sebastián Rojas, quienes estuvieron al mando de La Roja Sub 20 desde febrero del 2020, y les desea mucho éxito en sus próximos desafíos", redactaron desde el ente rector del ´fubol chileno.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Que perdida de tiempo con este tipo de “entrenador” practicantes wn oh, más de un año perdido de una generación buena con personajes que no le dan un plus.