Tuiteros barren el piso con Charles Aranguiz: "Ex jugador"

Charles Aranguiz fue muy criticado en las redes sociales. Los tuiteros no tuvieron clemencia con el formado en Cobreloa, el príncipe fue tendencia en Twitter, los hinchas se lanzaron a las redes tras la derrota de la selección chilena ante Uruguay por 3-1, el futbolista del Inter perdió muchos balones y se vio lento en la marca.

Los diarios trasandinos analizaron la derota de Chile: El medio argentino Olé tuvo palabras de elogio para Marcelo Bielsa: “Uruguay no sometió al rival, pero supo cómo lastimar. Se perdió el tercero Pellistri, pero De la Cruz sí la empujó para el 3-0 tras una jugada a toda velocidad de Valverde y Núñez. Más Nández (de lateral), Piquerez y la ubicación y quite de Ugarte, cinco del PSG. No más una Celeste de garra y aguante, ahora sus volantes vuelan”.

Además, evaluaron el pobre desempeño de la Roja: “Y nadie terminó extrañando a Suárez y Cavani (por el momento). Los que extrañaron a los históricos fueron los chilenos. Medel jugó mal, Alexis Sánchez se quedó lesionado en Santiago y Arturo Vidal le dio un poco de fútbol cuando entró (hizo el 1-3 de rebote) a un seleccionado sin recambio como el de Eduardo Berizzo, ex ayudante del Loco en sus épocas en Chile. Hoy, Bielsa disfruta de sus Loquitos, su apuesta joven...”.

Por su parte, TyC Sports destacó el duelo de viejos conocidos entre DT de la Celeste y el Toto Berizzo: “De un lado, Marcelo Bielsa arrancó con el pie derecho por los porotos para los Charrúas, mientras que su expupilo Eduardo Berizzo deberá rever varias cuestiones para lo que viene (...) Un resultado que avala el inicio del ciclo del Loco con algunos cambios de caras que vienen dando que hablar”.

Radio Caracol de Colombia dijo que: “Chile, rival de Colombia en la segunda fecha de las Eliminatorias, cayó 3-1 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. El equipo de Marcelo Bielsa dominó el juego de principio a fin, aunque batalló de más para poder romper el cero”.

Por último el sitio El Tiempo fue más categórico con la mala actuación del equipo de Berizzo: “Uruguay le pasó por encima a Chile, próximo rival de Colombia. Los uruguayos dejaron atrás la polémica por la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani, ausentes en esta convocatoria, y con la sangre nueva dieron un buen espectáculo”.

Los tuiteros se lanzaron con todo en contra del príncipe:

Charles Aránguiz hace harto que no debería estar jugando por la selección, y lo siguen poniendo #LaRojaXCHV — Daniel Burton (@danielburton_) September 8, 2023

CHARLES ARANGUIZ RETÍRATE EX JUGADOR. MONITO ARAVENA HEDIONDO DE SOBREVALORADO. — Steph Curry The GOAT (@fSC30afc) September 8, 2023

Charles Aránguiz avisó que no estaba con nivel de selección y está demostrado. — PipeeRD⚡️ (@FrojasDavidson) September 8, 2023

Charles aranguiz ex jugador — Carlos Andrés! (@exleguleyo64) September 8, 2023

Charles Aranguiz se retiró del fútbol antes que Vidal y con 2 años menos — NegroPablo (@NxGRxPabl0) September 8, 2023

Charles Aránguiz no debería estar jugando estos partidos hace rato. — javi (@jjavipereza) September 8, 2023

Charles Aránguiz está para ser streamer ya.



Lástima que habla como aweonao y no tiene ni el 1% de carisma del mejor streamer de chile, kingarturovidal23. — Francisco Ricouz (@francho75) September 8, 2023

Se ve muy lento Charles Aranguiz. #larojaxchv — Christian Gatica M (@christiangm1) September 8, 2023