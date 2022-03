Tuiteros azules piden la salida de Camilo Moya de la U

Los hinchas de Universidad de Chile perdieron la paciencia con el volante formado en el CDA.

La goleada de Colo-Colo POR 4-1 ante la U en el Superclásico sigue doliendo en los fanáticos del Romántico Viajero y ahora los dardos apuntan a Camilo Moya.

Mauricio Pinilla se sumó a las críticas a Moya: "Se tiene que ir a préstamo ya, Moya no puede jugar más en la U, o sea, una cantidad de errores en los últimos partidos, una irresponsabilidad y esta es en un Superclásico".

Cabe recordar que Camilo Moya, nuevamente fue expulsado en un superclásico.

MIRA ACÁ LA REACCIÓN DE LOS TUITEROS:

Si sacaron a Larrivey por viejo, Cachila Arias por “conflictivo”, cómo no sacan a Camilo Moya por ser un completo aweonao? @udechile

Camilo Moya debe ser castigado. Y no vengan con que la patada no iba para ella porque si no habría pedido disculpas. Basura culiá https://t.co/lo1LtVTkfH