Tuiteros atacan a Manuel de Tezanos por "sacar" a Reinaldo Rueda

Tuiteros atacan con todo en las las redes sociales tras la derrota ante Perú en Lima. Tuiteros de todos los equipos se lanzaron a las redes sociales tras la derrota ante Perú en Lima. En una gran actuación, la selección peruana se impuso a su similar de Chile con golazos de Christian Cueva y Sergio Peña.

Cabe recordar que el conductor de TNT Sports es apuntado por los hinchas de la Roja por realizar una "campaña" en contra de Reinaldo Rueda.

"Qué decepción todo esto. Qué decepción. Ha sido una lata estar de este lado de la trinchera. Uno veía venir este desastre. No hay peor final que este. Un final malo puede ser con Chile eliminado del Mundial y otro, éste”, lanzó el comunicador tras la salida de Rueda.

“Es un final horrible, salió arrancando, no dio explicaciones y se fue arrancando con una patita adentro. Como dejando un cordelito porsiaca no le resulta para tratar de volver. ¿Con qué cara se para en ese camarín tras este papelón? Sería imposible. Me imagino que Milad dice que todavía es nuestro entrenador por razones legales, no hay otra”, complementó el periodista.

MIRA AC´´Á LOS TUITS DE LOS HINCHAS:

El más feliz de sacar a Rueda fue Manuel de Tezanos. https://t.co/kw16gil3i0 — Juan Navia (@ManzanaPapaya) October 8, 2021

De Tezanos hizo mierda a Reinaldo Rueda y varios más. Háganse cargo de esta eliminación también. — Gus Zorrieta ⚪⚫ Vamos por Ancho Camino 🎶 (@GustavoBulsara) October 8, 2021

Mañana veré las declaraciones de De Tezanos insistiendo en que toda la culpa es de Rueda — Carlos Maturana (Adhamantium 🍐) (@ElAdhamantium) October 8, 2021

El tibio qliao De Tezanos cuando criticaba a Rueda y ahora criticando a Lasarte. #gremioculiao #LaRojaxTNTSports #LaRojaxCHV pic.twitter.com/4p8FfBrKW7 — Rodrigo Guvel (@roro_lost) October 8, 2021

Cómo te odio Manuel de Tezanos y todo ese gremio nefasto que desde el día 1 quisieron a rueda afuera — Miguel (@MiguelSH96) October 8, 2021

Asumamos que es culpa de los periodistas que se fuera Rueda. PORQUE CHUCHA LOS ENCARGADOS DE LA ANFP TOMAN DECISIONES BASADAS EN LA OPINIÓN DE MANUEL DE TEZANOS Y RODRIGO SEPULVEDA — Sebastián Maureira (@smau12) October 8, 2021

A lo Abuelo Simpson...

Johnny podrá ser madre, anti-colocolino, anti-cruzado, hijo de Paredes, cliente frecuente de la Geisha, pero aquí dijo VERDADES.



Cosa de escuchar como reacciona De Tezanos. pic.twitter.com/X0WtwDZZ1Z — El Tío Peine dice: ¡Sigue cuidándote mierda! (@Peineta2018) October 8, 2021

La gente nunca olvida @ManuelDTP hijo de puta pic.twitter.com/84UrWCV55W — Albocrack (@Albocrack) October 8, 2021

Los anti Rueda aún no entienden que nos farreamos a tremendo DT y prefieren seguir chupándole el pico a De Tezanos y cía — Maito Gai (@Jorgetaker) October 8, 2021

