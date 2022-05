Tuiteros aseguran que Felicevich armó la nómina de la selección chilena

El famoso representante Fernando Felicevich domina la lista de citados de la convocatoria que oficializó la dirección deportiva y el cuerpo técnico de la Federación de Fútbol de Chile con miras al amistoso ante Corea del Sur y la participación de la selección chilena en la Copa Kirín en Japón.

La lista de Fefe incluye a los arqueros: Brayan Cortés y Zacarías López, los defensores Mauricio Isla, Gary Medel, Benjamín Kuscevic, Francisco Sierralta y Daniel González; los mediocampistas Erick Pulgar, Marcelino Núñez y Pablo Parra; y los delanteros Gonzalo Tapia y Diego Valencia

Los que llama la atemció es que el líder Unión Española no inscribió a Felipe Méndez ni Bastián Yáñez (Lecler). Tampoco aparece el goleador de Primera, Joe Abrigo (Sergio Morales); ni Leonardo Gil (Adrián Castellanos), entre algunos destacados de la competencia local.

Que "excelente nomina" de Felicevich para la gira a Japon y Corea. Y asi, dia tras dia la @ANFPChile y @ffelicevich cagandole el futuro a muchos jugadores. Chile no merece ir al mundial por la puerta trasera mientras sigan estos wnes al mando

La nómina de la selección? Nada nuevo, si no eres representado por Felicevich no vas. No hay ningún jugador de Unión Española o Ñublense.