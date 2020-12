Tuiteros albos piden la salida del Chaco Insaurralde de Colo-Colo

El defensa se vio muy mal ante Deportes La Serena y su capitanía despierta anticuerpos en los hinchas.

Colo-Colo va de mal en peor, el fantasma de la B es una realidad que tiene a los fanáticos del cuadro popular con los nervios de punta.

Uno de los apuntados del mal momento albo es Juan Manuel Insaurralde, el trasandino termina contrato a fin de temporada y esto decía sobre su continuidad hace un par de meses:

"Estoy cerca de las 36 pero todavía disfruto lo que hago. Me gusta ir a entrenar, la competencia, el día a día y las pretemporadas. Me queda poco por eso lo valoro mucho", reconoció.

"Me encantaría retirarme en Colo Colo pero hay que mantenerse en un club tan grande, hoy en día estoy con muchas ganas", reflexionó.

