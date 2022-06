Tuiteros albos insultan a Martín Rodríguez en su arribo a la MLS

Las redes sociales del club D.C. se llenaron con comentarios de tuiteros chilenos. United El Tin siempre suena en Colo-Colo para los mercados de fichajes, nuevamente los hinchas albos quedaron con los "crespos hechos", Rodríguez no continuaría en el Altay de Turquía para jugar en los Estados Unidos.

La duda era respecto al futuro del Tín se acabó. Este jueves, el club turco comunicó que el chileno partirá a la Major League Soccer (MLS), fichando en el D.C. United, elenco de Washington, uno de los tradicionales del emergente fútbol norteamericano.

“Nuestro jugador Martín Rodríguez ha sido traspasado al DC United de la Major League Soccer de EEUU a partir de hoy, como parte de la cláusula de rescisión de su contrato. Le agradecemos su esfuerzo la temporada pasada y le deseamos éxito en su futuro”, posteó el Altay en sus redes sociales, oficializando la noticia.

Los hinchas de Colo-Colo no le perdonan nada:

Fuck you Maletín Rodriguez you fucking scumbag

Tu palabra vale mierda, populista diciendo querer estar en Colo-Colo pero al momento de estár no quiere. Como dijo guru guru, elquequerequere y tu no quisiste venir a Colo Colo. No hables de sentimiento hacia el popular.

For my gringos friends, this is ‘Maletín Rodríguez’ 💰