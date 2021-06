Tuiteros chilenos se lanzaron a las redes sociales tras la polémica del peluquero que entró a la concentración de la roja de todos a Brasil y que rompió la burbuja sanitaria.

Y es que hace 10 años cuando la Selección Chilena perdió con Venezuela, el “gurú” se lanzó contra el “King” por estar más preocupado de su peinado y corte antes que de su juego.

"Vidal, entraste a lo mohicano, los jugadores metidos con peluquero, para afuera el peluquero. Esto es un combate, no puedes perder con Venezuela, preocupados por el peluquero…”, lanzó Bonvallet.

¿Qué dijo el estilista? "El día que yo fui no hubo fiesta. Se fueron a sus piezas cuando terminé. Me hice PCR ese mismo día antes de ir al hotel. Me salió negativo y pude subir", explicó el peluquero.

Las redes sociales explotaron con la polémica del peluquero que entró a la concentración de la roja de todos a Brasil y que rompió la burbuja sanitaria.

Además, a través de su cuenta de Instagram, manifestó: "Estoy en una situación que no entiendo muy bien. Los jugadores chilenos tuvieron una multa por mi atención el otro día, pero no tengo ninguna culpa".

El capitán de la Selección lamentó lo sucedido, manifestando en conferencia de prensa junto a Mauricio Isla: "Es perjudicial, tuvimos fortuna que esto no pasara a mayores. Asumimos el error con las consecuencias. Los involucrados también asumen el error".



Bravo evitó aumentar la polémica, sosteniendo que "lo importante es que si te equivocaste una vez, no volver a cometer el mismo error".

Consultado por las indisciplinas anteriores en la Selección, el portero de la Roja sostuvo: "Los actos de indisciplina están en la vida en general, uno no está libre de no cometer equivocaciones".

