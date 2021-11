Tuiteros de todos los equipos atacaron en redes sociales a el exfutbolista y hoy comentarista deportivo, Johnny Herrera. El ex goelro de la U provocó un acalorado debate en Twitter. Todo luego de cuestionar los elogios al rendimiento de Marcelino Núñez por La Roja frente a Paraguay.

Herrera no tuvo problemas en alzar la voz y remarcar que el jugador de Universidad Católica “cumplió no mas” frente a la ‘Albirroja’.

“Marcelino cumplió no más, y estuvo a al altura de los once jugadores que estuvieron en cancha”, expresó en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Herrera no tuvo problemas en alzar la voz y remarcar que el jugador de Universidad Católica “cumplió no mas” frente a la ‘Albirroja’.

Las palabras de Johnny provocaron la respuesta de Gonzalo Fouillioux, quien respondió que “pero era un partido mucho más desafiante para él que para otro, estaba desacomodado, en un puesto que no era de él”.

“Es que no estaba desacomodado, se tenía que poner ahí y en lo posible tapar la subida de Almirón”, replicó el exarquero.

“Marcelino no tuvo los desbordes de Isla por ejemplo. Él cumplió… pero no fue un Cafú”, sentenció.

Fouillioux, por su parte, profundizó las loas: “Se le resalta tanto porque tenía el duelo individual contra el mejor jugador de Paraguay, porque tiene 21 años, porque no tiene muchos partidos en la selección, porque jugó en un puesto que no es el de él. Entonces, si agarras todo el contexto, jugó un muy buen partido en un partido que era difícil”, cerró.

Pero Herrera se quedaría con la última palabra: “Marcelino hizo un partido correcto. Pero Almirón prácticamente no apareció, no tenía con quién jugar una pared, no podía jugar solo contra once”.

Johnny Herrera y @LaRoja: "Marcelino Nuñez cumplió pero no fue figura"#TodosSomosTécnicos 👇 pic.twitter.com/48QPlLeeeI — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 12, 2021

MIRA ACÁ LOS COMENTARIOS:

Antonino@antonitOVO·14hJohnny Herrera siendo mas que nunca Johnny herrera cuando habla, siempre quitando meritos, siempre tratando de bajar la moral y no reconociendo meritos ni de Chile ni de Marcelino, Chile gano, viene jugando mejor, Marcelino es un crack entiendelo wn amargo #TSTxTNTSports

Juan Bautista@jb_tagle·14hEn respuesta a @TNTSportsCL y @LaRojaJohnny Herrera weon no te soporto!!

Patiperro@Patiperro13·12hEn respuesta a @TNTSportsCL y @LaRojaSres de @TNTSportsCL la cagaron con Johnny Herrera. Cero aporte, jamas se saca la camiseta azul y de esa forma les está jodiendo el programa.

@TNTSportsCL díganle a Johnny Herrera que lo contrataron para analizar fútbol... se le nota mucho su filiación azul... que aprenda a valorar a jugadores de la UC, ayer #MarcelinoNunez hizo un partido bueno y con "perso" en una función y posición que no es la suya @gonzalofullu — Claudio (@elhermeneuta) November 12, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú.