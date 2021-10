Tuiteros se burlan de Rafael Olarra tras gol de Ben Brereton

Tuiteros nacionales se lanzaron a las redes sociales para festinar con el gran partido del delantero nacional que fue criticado por Olarra hace unos días.

"Es plausible lo que es su actitud. Eso el jugador lo tiene o no y es difícil crear cuando no se tiene. Ese ángel del que habla (Martín) Lasarte. Pero me gustaría más, poniéndome un poco negativo, hablar de sus capacidades futbolísticas", dijo en ESPN el ex Universidad de Chile.

Tuiteros nacionales se lanzaron a las redes sociales para festinar con el gran partido del delantero nacional que fue criticado por Olarra hace unos días.

"Me gustaría tal vez hablar de lo bien que driblea o cabecea, pero cuando hablamos del 'ángel' que tiene, me parece poco. Tiene un gol", agregó Olarra sobre Ben.

El ex defensor y actual comentarista de fútbol Rafael Olarra se convirtió en tendencia en Twitter este jueves, luego que el delantero Ben Brereton anotara un golazo en la victoria de la selección chilena por 3-0 sobre Venezuela.

MIRA CÁ LAS REACCIONES:

El rafa olarra después del gol de ben brereton #VamosChileCTM pic.twitter.com/Y0LAiSiuVb — Vanessa (@vanebeafari) October 15, 2021

NO TE ESCUCHO OLARRA MUERTO RECONCHADETUMADRE pic.twitter.com/VoC7hj5E09 — Súbele Raúl (@erreajotave) October 15, 2021

Rafa Olarra buscando su dignidad después del Golazo de Brereton #VamosChileCTM pic.twitter.com/9iEdb6P1qo — Camila Ardiles (@Camila_Ardiles) October 15, 2021

Brereton se llevó en velocidad a Olarra y anotó. — Alejandro Cisternas (@acisternas) October 15, 2021

Programación doble fecha noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022

Jornada 13 (Jueves, 11 de noviembre)

Brasil vs Colombia

Ecuador vs Venezuela

Paraguay vs Chile

Perú vs Bolivia

Uruguay vs Argentina

Jornada 14 (Martes, 16 de noviembre)

Argentina vs Brasil

Bolivia vs Uruguay

Chile vs Ecuador

Colombia vs Paraguay

Venezuela vs Perú