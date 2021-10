Tuiteros celebran el retiro definitivo de Eduardo Gamboa

Tuiteros de todos los equipos se lanzaron a las redes sociales para reaccionar a la noticia que tiene como protagonista al polémico juez.

"Para mi no es sorpresa, lo venía analizando hace mucho tiempo. Es una decisión personal, vi la posibilidad de poner termino a mi vinculo arbitral y me aceptaron mi propuesta. Tomé la decisión que era lo más importante que tenía, previa a una conversación con mi familia y mi señora esposa", cuenta Gamboa en diálogo con RedGol.

"No puedo desmentir la amistad. Acabo de terminar 24 años de carrera en el arbitraje, entonces imagínate nosotros con los árbitros en general nos conocemos desde que ingresamos, yo lo hice a los 18 años. Entonces es extraño no poder formar una amistad dentro del referato. Jorge Osorio es mi amigo, no es mi compadre, y yo nunca voy a negar la amistad. Que el fuera jefe de árbitros es solo un tema laboral, yo seguía siendo árbitro, de hecho cuando tuve errores en los partidos, también fui sancionado, entonces son especulaciones", destaca al ex juez internacional.

"Sorprende, pero son decisiones que toma la dirigencia de la ANFP y uno como empleado del organismo debe respetar. Nosotros somos árbitros somos un empleado más y debemos ejercer nuestra labor dentro del terreno de juego que es lo que nos compete", enfatiza el ex juez.

Sobre su futuro en la vida, reveló que: "Hoy por hoy disfrutar de la familia y poder ver futbol tranquilamente, sin el ojo biónico de árbitro. Seré un espectador más que le gusta el fútbol, pero más que todo disfrutar de la familia y compartir con amistades que uno tanto tiempo deja de lado", finaliza.

¡Se retiran César Deishler y Eduardo Gamboa! ¡Que manera de empezar bien octubre!. — Juanjo #ArtesPresidente! (@RiveroJuan_8) October 2, 2021

Castrilli en un par de dias ya empezo a hacer las cosas bien..

Saco al hijo de puta de Eduardo Gamboa. — Edu Ortiz (@Eduortiz31) October 1, 2021

Se retiró Eduardo Gamboa? Hasta nunca nefasto ctm — Mauricio (@maescuderop) October 1, 2021

Así que se retira el árbitro del futuro Cesar Deischler, tremendo futuro a sus 44 años by Solabarrieta. Otra buena noticia, la retirada del nefasto, Eduardo Gamboa, uno de los peores árbitros en la historia del fútbol chileno. pic.twitter.com/3MOPwfuR0y — sebastian fuentes (@Sebawestbrook) October 2, 2021

Llegó Castrilli y se retira Eduardo Gamboa . Que casualidad — JAzul21 (@JAzul021) September 30, 2021





