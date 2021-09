Tuiteros hacen pebre a Martín Lasarte por no nominar a Leo Gil

Tuiteros de todos los equipos se lanzaron a las redes sociales tras conocer el listado de la Roja de todos para la nueva fecha triple camino a Qatar.

Finalmente el volante de Colo-Colo no entró en la lista que lanzó Martín Lasarte a los medios de comunicación.

El Colorado estaba muy ilusionado con jugar por Chile: "ojalá siempre lo digo. Si no estuve en Copa América o en las anteriores es porque me faltaba subir el nivel".

"Ahora le he agregado más gol a mi juego, he mejorado mucho y se lo agradezco a mis compañeros. Sé que hay unos monstruos adelante mío, pero uno siempre tiene que soñar y seguir haciendo las cosas bien", cerró tras el Superclásico.

Mira acá la reacción de los tuiteros:

Leo Gil se ha sacado la ctmre y aún así no es convocado a La Roja, que pasa Sr. Lasarte?#YaEraCabros pic.twitter.com/q8mhzG6sK4 — Manurp (@ManuelRco166) September 27, 2021

Gareca: Voy a llamar a Costa uno de los mejores jugadores de la liga Chilena.



Tabárez: Voy a llamar a Falcón uno de los mejores jugadores de la liga Chilena.



Lasarte: Leo Gil? El mejor jugador de la liga chilena? No viejo, vamos por Valdés😎 — CrisAlbo🇨🇱⚪⚫ (@CrisAlbo6) September 27, 2021

QUÉ GIL LASARTE, no cita al Leo 🙄 — Emiliano Aguayo (@EmilianoAguayo) September 28, 2021

Leo Gil para Quinteros / Leo Gil para Lasarte pic.twitter.com/8TREl4IgP1 — Ricardo Maipú (@MaipuRicardo) September 28, 2021

