Tuiteros albos hacen pebre a Solabarrieta por criticar a nuevo refuerzo

Tuiteros colocolinos se lanzaron con todo en contra de Fernando Solabarrieta. El periodista deportivo, se tomó las Redes Sociales en las últimas horas con su dura opinión sobre el futbolista Christian Santos.

“No tiene ningún curriculum para jugar en Colo Colo, ninguno. Seamos serios”, dijo tajante el conductor de ESPN 90 minutos Chile.

Las palabras de Solabarrieta provocaron la respuesta del exjugador Lukas Tudor, quien le recordó que “jugó en España, en la segunda de Alemania”. El comunicador, por su parte, se defendió y aseveró que “no jugó… cuando uno dice jugó, es que reamente estuvo en un equipo, que fue importante, no es el caso”.

“Yo no lo quiero matar”, agregó Solabarrieta, mientras Tudor remarcó que “es que lo estás matando… hay que esperar”.

El periodista continuó criticando al arribo de Christian Santos, acotando en el debate que “después es muy fácil, por qué no te adelantas y dices ‘le va a ir bien o mal"”. Tudor, en tanto, sostuvo que “¿Y quién pensaba que a Blandi le iba a ir mal?”.

“Es que eso es al revés”, remató Solabarrieta, argumentando que “eso no es apuesta, Blandi fue una buena idea que no dio resultado”.

LOS TUITEROS SE LANZARON CON TODO:

Solabarrieta: "Es que yo no lo quiero matar". Lo cierto, es que lo mató de entradita jajaja. Veamos q pasa. Blandi, llegó y venía con un buen currículum a CC. Y ni siquiera le ganó a Parraguez en la titularidad. Ni mucho menos desplazó e hizo olvidar la sombra de Paredes. https://t.co/z1R9XuyQC2

Puede funcionar o no como con Blandi que todos pensábamos que la rompía, pero el ninguneo de Solabarrieta no tiene ni pies ni cabeza, un jugador que lleva toda su carrera en Europa algo tendrá no? Seguro que tiene más condiciones que su hijo https://t.co/MhfWdIGd80