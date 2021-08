Tuiteros le dan con todo a Lasarte por no nominar a Felipe Mora

Tuiteros fanáticos de la Roja se lanzaron en las redes sociales tras la nómina de Diego Valencia a la selección chilena.

Felipe Mora tiene un gran presente en los Estados Unidos y es que el ariete nacional volvió a brillar con el Portland Timbers en la Major League Soccer (MLS) durante la noche del domingo.

El atacante formado en Audax Italiano fue titular y disputó los 90 minutos en el triunfo de su equipo en calidad de visita ante el Seattle Sounders por 2 a 0 en el estadio CenturyLink Field.

Los tuiteros lo piden para la fecha triple:

Realmente no se entiende lo de Felipe Mora y su no llamada a La Roja

Más allá de que entiendo que Brereton usa la banda izquierda tal como Valencia en la UC y puede aportar con eso

Pero no llamar a Mora con su buen presente y la falta de gol de Chile no se entiende https://t.co/yLzhEUfxSH