Tuiteros despiden a Tomás González en sus últimos Juegos Olímpicos. El chileno sacó la voz tras su presentación en Tokio 2020, la última en los Juegos Olímpicos, se mostró feliz por la rutina que presentó en la prueba de suelo en la gimnasia artística y remarcó que para él fue un orgullo representar a Chile en la cita de los anillos.

"Estoy feliz de estar acá, recién hace una semana supe que venía. Estoy muy contento de lo que hice, arriesgamos, tuve un error que me costó caro en la puntuación, tuve una buena rutina en general. Espero que en Chile hayan disfrutado mi rutina, estoy feliz de estar acá y disfruté", comentó González en TVN.

Respecto a su presentación, con un puntaje de 13.600, afirmó que "sabía que tenía que subir el valor de dificultad, arriesgué un poco más. Estoy contento con la rutina, creo que hice una buena ejecución".

"Disfruté en el tapete, disfruté defender a Chile y llevar la bandera a tope en los Juegos", agregó.

Finalmente, González dejó en el aire su continuidad en la gimnasia, aunque si confirmó que estos fueron sus últimos Juegos Olímpicos.

"Son mis últimos Juegos Olímpicos. Tengo que analizar bien si quiero seguir compitiendo uno o dos años más. Fue increíble estar acá", cerró.

MIRA ACÁ LOS MENSAJES DE LOS TUITEROS:

Últimos juegos olímpicos del Gran Tomas Gonzalez 💖💖

Buta que ha hecho harto por el deporte chileno este cabro 🤧🤧#JuegosOlimpicos #Tokio2021 pic.twitter.com/KAH7P3aOyu — Paula 🇨🇱🌋🌈🐬 (@Gayane_Mello) July 24, 2021

Los últimos Juegos del más grande gimnasta chileno de todos los tiempos. Impecable trayectoria de Tomás González. #Tokyo2020 pic.twitter.com/kPCwQTgg2C — Carlos González L. (@cgonzalezlucay) July 24, 2021

Año 2052: "YA SE VIENE TOMÁS GONZÁLEZ" pic.twitter.com/1deAOsH7V5 — Sebastián T. (@decuartachilena) July 24, 2021

