Tuiteros se lanzaron con todo en contra de Dante Poli en partido de la UC

Tuiteros de todos los equipos criticaron con todo al comentarista de ESPN que estuvo presente en el duelo de octavos de final.

Palmeiras venció 1-0 a Universidad Católica en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A los 35 minutos del primer tiempo, Marcos Rocha aprovechó un rebote para abrir el marcador a favor de los locales.

Con este resultado, sumado al 1-0 de la ida en San Carlos, el ‘Verdao’ clasificó a los cuartos de final y tendrá como rival al Sao Paulo.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Increíble que Bambino Pons es más chileno que Dante Poli.



A que sudamericano le van a interesar tus comentarios culiaos tibios en una transmisión solo para quienes hablan español AWEONAO — 19 DE 30🇫🇮(3ros) (@termoantitermos) July 21, 2021

Alguien tiene tele AOC? como se le pone MUTE solo a Dante Poli?? gracias — CRUZAURIO 🦖🇫🇮\U|C/🇫🇮 (@peterete2021) July 21, 2021

El chanta de Dante Poli aún comenta en Fox! La fiesta clandestina no le costó nada — nelson urrutia (@neuz) July 21, 2021

Por qué sigue comentando un weon nefasto como Dante Poli? Ahí no les molesta la irresponsabilidad ni nada, fuera un tipo obrero lo hubieran echado y con escarnio #LibertadoresFOXSports — abu.tamer.2018 (@AbuTamer2018) July 21, 2021

Dante Poli poq odia tanto a los equipos Chilenos — braulionavarretea (@braulionavarre8) July 21, 2021

Dante Poli es de cualquier nacionalidad, menos chileno. #LosCruzados — Italo Huerta (@huerta_italo) July 22, 2021

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal