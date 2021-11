Tudor lanzó una polémica frase en el programa F90 de ESPN, en donde recordaron un especial duelo de azules y mineros en el estadio El Cobre de El Salvador, cuando en el año 1994 la U empató 1-1 contra Cobresal, logrando conseguir el título del fútbol chileno después de 25 años.

Un duelo que estuvo lleno de polémica, una que, incluso se mantiene hasta estos días. Universidad de Chile caía por 1-0 con gol de Adolfo Ovalle, que llamaba a una definición con Universidad Católica, quien también peleaba por la copa.

Pero en el minuto 78 todo cambió. El árbitro Salvador Imperatore cobró penal de Juan Rivera en contra de Marcelo Salas, el que después Patricio Mardones se encargó de cambiar por gol.

En ese momento hubo muchos reclamos de parte de la UC, donde Luka Tudor también era parte del equipo cruzado, al parecer todavía no olvidan ese gol en el norte.

"No quiero que le vaya mal a la U, pero todo se paga", fue el comentario del ex futbolista en el programa. Los azules luchan por no descender y este sábado tendrán una verdadera final ante los mineros,

"NO QUIERO QUE LE VAYA MAL A LA U, PERO TODO SE PAGA"#ESPNF90Chile Luka Tudor recordó el polémico penal que se sancionó a favor de la U ante Cobresal en 1994 y dejó esta frase, a días del choque de los azules en El Cobre, esta vez, intentando zafar de la Promoción. pic.twitter.com/Lyi08iSuvD — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) November 22, 2021

