Tucu Hernández reveló sus razones para no llegar a Universidad de Chile

El mediocampista argentino-chileno contó los motivos por los que prefirió regresar a O’Higgins antes que fichar por Universidad de Chile.

Este miércoles fue presentado oficialmente ante los medios el volante Pedro Pablo Hernández en O’Higgins. El jugador es uno de los fichajes más esperados por el fútbol chileno, ya que retorna al “Capo de Provincia” tras siete años. Y también sonó para llegar a Universidad de Chile.

Cabe recordar que el “Tucu” se convirtió en ídolo del equipo rancagüino tras darle su primer título de Primera División y la Supercopa de Chile en 2013. El futbolista llega procedente desde Independiente de Avellaneda, y en su regreso dio las gracias a la dirigencia.

"Quería agradecerles por el esfuerzo que hicieron para que yo esté acá. Contento de volver acá, ser parte de este gran club. Ha sido una decisión muy del corazón y estoy muy contento por eso. Ahora tratando de ponerme de la mejor manera, de acortar los tiempos y poder ponerme a punto para estar a disposición", partió señalando en el Estadio El Teniente.

Te puede interesar: Universidad de Chile contactó a un ex seleccionado nacional para reforzarse

"Mi deseo de volver fue simple, de una forma u otra agradecerles, porque mi carrera no hubiese sido la mismo si no hubiera pasado por O’Higgins. Mi deseo es sin duda poder lograr cosas importantes por el club y no descarto poder lograr un título", complementó el argentino-chileno.

En la conferencia de prensa igualmente le preguntaron por si recibió ofertas de otros equipos chilenos. Entre los que destaca Universidad de Chile, cuadro que también sondeó su nombre para reforzarse. Y sobre eso reconoció el interés de la U, pero reveló los motivos para no ir.

"Sí, fue así. Estoy feliz de estar acá, dejé pasar otras opciones, porque mi decisión ya estaba tomada. Me encuentro en un lugar donde quería estar y no había mucho que pensar", complementó el ex volante del Celta de Vigo de La Liga de España.

Finalmente, el jugador de 34 años habló sobre una posible vuelta a la Selección Chilena. Esto porque con La Roja fue campeón de la Copa América Centenario en 2016 y de regreso al medio local podría entrar en el radar de Martín Lasarte.

"Si eso llega, será bienvenido. Si me toca la posibilidad de volver a la Selección, volveré con mucho orgullo", finalizó Hernández.