Trolean a hincha que protestó en el Camp Nou con la camiseta de Tottenham

Los fanáticos fueron a reclamar por la partida de Leo Messi del Barcelona.

Una extraña situación se dio a las afueras del estadio culé, cuando se comenzó a viralizar un particular video de una manifestación en apoyo a Messi y en contra de los dirigentes.

Un hincha recibió gran cantidad de burlas por concurrir con la camiseta de Tottenham a protestar contra la salida de Lionel Messi de FC Barcelona en las afueras del Estadio Camp Nou.

El fanático se unió a la masiva manifestación de los fanáticos "blaugranas", pero terminó siendo siendo perjudicado por masivos "troleos" en redes sociales, donde los hinchas se hicieron "agarraron pal leseo" al joven.

I think this Tottenham fan must be lost and somehow ended up protesting outside Barcelona's offices about Messi leaving! 🤣 pic.twitter.com/lGN7ebUhXf