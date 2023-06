Triplica la del Marsella: La jugosa oferta que recibió Alexis Sánchez

La información fue revelada por el periodista especializado y experto en el tema de los fichajes en el fútbol mundial, Fabrizio Romano.

“El equipo saudí Al Fateh ahora ha presentado una propuesta oficial por Alexis Sánchez. Se ofrecen 10 millones de euros de salario por temporada al delantero del Olympique de Marsella. Contrato válido hasta 2024 más opción”, escribió en redes.

Un millonario ofrecimiento para el formado en Cobreloa. Ganaría en suelo árabe más de tres veces de lo que recibe hoy en el Marsella (cerca de 3 millones de euros por campaña). El equipo francés quiere retener al tocopillano como sea, el sitio Relevo aseguró que desde el OM habrían ofrecido 4 millones de euros para renovar a Alexis Sánchez. “La idea es prolongar su contrato. Por el momento, no parece haber una decisión tomada”, señala el sitio web galo.

El chileno miraría con buenos ojos la opción de llegar a una liga que cuenta con la presencia de estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo (Al Nassr) y de Karim Benzema, que firmó con el Al Ittihad. Incluso, Lionel Messi podría recalar en el Al Hilal por una astronómica cifra (500 millones de euros por temporada).

Understand Saudi side Al Fateh has now submitted an official proposal to Alexis Sánchez. 🇸🇦🇨🇱 #transfers



€10m salary per season offered to OM forward. Contract valid until 2024 plus option for further season. pic.twitter.com/dzJ3Wnb18i