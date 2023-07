El Tribunal de Disciplina entregó un inédito fallo en contra de las árbitras chilenas, luego de una denuncia en contra de sus colegas, Leslie Vásquez y Julio Bascuñán, por designaciones para los partidos y el Mundial Femenino.

“Se sanciona a las denunciadas Cindy Nahuelcoy Jara y Loreto Toloza Cravero con la pena de cuarenta (40) partidos de suspensión, para cada una de ellas, para el desempeño de cualquier labor arbitral en el fútbol profesional chileno, incluyendo funciones de árbitro, árbitro asistente, cuarto árbitro, integrante del VAR en cualquiera de sus denominaciones y toda otra función relacionada”, dice el escrito del Tribunal.

“Para el cómputo de esta sanción se deberá considerar los partidos oficiales del Campeonato de Primera División 2023 y 2024, sin perjuicio de lo cual, en tanto no se cumplan las fechas de sanción, las árbitras Cindy Nahuelcoy Jara y Loreto Tolosa Cravero no podrán desempeñar las antedichas labores arbitrales en ninguna otra competencia organizada por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional”, detallaron.

Falta de pruebas

“En todo caso, y considerando que la imputación de las denunciadas a don Julio Bascuñán y doña Leslie Vásquez es de conocimiento público, corresponde dejar constancia que no existe prueba alguna de la veracidad de esa eventual relación, que las propias denunciadas manifiestan que no les consta ni tienen prueba fehaciente y contundente y que consta en el expediente de la investigación interna de la ANFP que cuatro árbitros, mencionados como testigos por las árbitras Toloza y Nahuelcoy en la denuncia anónima, declararon enfáticamente que nada sabían ni nada habían visto sobre lo consultado”, precisan en un fallo que se publicó en el Diario La Tercera.

“En cuanto a la motivación para su actuar, doña Loreto Toloza suscribió que todo fue tramado por Cindy Nahuelcoy y que participó por solidarizar con ella, luego que le contó que Julio estaba vinculado con Leslie y que por ese motivo Cindy no va a ir al Mundial Femenino. A su turno, doña Cindy Nahuelcoy declaró y firmó que sabe que estuvo mal al enviar el correo, que se equivocó y que pensó que con el envío del correo no se vería perjudicada en próximas designaciones, pero que, sinceramente, no tiene pruebas. Agregó en la oportunidad que se esforzó cuatro años para ir al Mundial y que Leslie, jugando sucio, logró ser nominada”, cerraron.