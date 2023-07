Tras su arribo a Brasil: Gary Medel barre el piso con la liga chilena

El Pitbull Medel explicó sus razones para llegar al Brasileirao y no volver a jugar a Chile en Universidad Católica: "Quiero jugar contra grandes jugadores", reveló en conferencia de prensa en Vasco Da Gama. Los hinchas cruzados soñaban con ver nuevamente al defensor con la camiseta de la UC, pero Medel tiene otros planes para su carrera.

Medel dio sus razones para decidirse por el fútbol brasileño, para el ex UC no hay nivel de comparación: “Obviamente la liga brasileña, en comparación con la chilena, está muy arriba. Lo que yo quiero y siento que es lo mejor para mí, es estar en esta competición, ya que me lleva a jugar contra grandes jugadores, contra grandes equipos”.

“Soy muy amigo de Vidal y Pulgar y me comentaron como era el fútbol brasileño. Hay que estar preparado al 100%, que juegan cada tres días y si uno no está en ese nivel, te comen vivo. Me vine solo, sin mi familia, para estar dedicado al máximo al club y tratar de mejorar la situación del Vasco. Para eso me trajeron y para eso estoy”, agregó el ex Sevilla

Gary Medel ya tiene nuevo club.

Además, Medel continuó con sus loas al fútbol del país de la samba: “El fútbol brasileño sabemos lo que es. Cómo sacan jugadores, los mejores de la historia han salido de acá. Es una experiencia nueva. Quería competir acá”, reveló.

"Quiero agradecer por la bienvenida que me han dado. Espero poder traer los resultados positivos que esperan. Sé que estando juntos vamos a conseguir revertir esta situación", afirmó el volante chileno.

Cabe recordar que Gary Medel inició su carrera en Universidad Católica , luego tuvo un pasó importante por Boca Juniors (ARG), Sevilla (ESP), Cardiff (ING), Inter (ITA) y Besiktas (TUR) antes de llegar al Bologna (ITA).