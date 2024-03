Tras lograr la épica: Jorge Almirón le deja fuerte mensaje a Colo Colo

Jorge Almirón llegó a Colo Colo la misión de llevar una buena campaña en torneos internacionales y lo está logrando. Los albos consiguieron eliminar a Godoy Cruz en Copa Libertadores y se metieron en la siguiente ronda del certamen, pero de todas maneras el entrenador le envió un mensaje a sus jugadores para lo que viene.

"Uno se dedica a estudiar a los rivales. Cada jugador que entró lo hizo por el bien del equipo. Pasamos que es lo importante. Queremos que el equipo juegue mejor. Sé que podemos mejorar. Tengo plena confianza en que vamos a seguir mejorando", comenzó señalando Almirón en rueda de prensa postpartido

En ese mismo sentido, volvió a referirse a una posible rotación diciendo que "necesitamos más partidos de 90 minutos para que puedan sentirse mejor nuestros jugadores, en especial en este tipo de partidos (…) El once depende de cómo evolucionen algunos jugadores. La cantidad de partidos nos viene bien a todos".

Almirón le envía mensaje a sus jugadores.

En cuando a la clasificación obtenida, el exDT de Boca Juniors señaló que "estamos realmente contentos. Desde 2007 que no pasábamos una clasificación definitiva en casa, enfrentamos al rival más duro de esta etapa. No fue fácil el juego. Fue un partido muy luchado. Me siento orgulloso por lo que hicieron esta noche ante un rival complicado".

Es así como Jorge Almirón le envío un mensaje a sus jugadores a pesar de la luchada clasificación en Copa Libertadores. El entrenador quiere lograr rápido el 100% de rendimiento en sus jugadores y por eso aseguró que deben seguir mejorando con el trascurso de las semanas. Esto será clave, pues al equipo se le vienen interesantes desafíos de ahora en adelante.