El defensa de Curicó Unido, Cristián Zavala, vivió un repudiable incidente con los hinchas tras la derrota por 3 a 0 ante La Calera el fin de semana pasado. Este resultado dejó al cuadro tortero en la posición 14 del torneo nacional, lo que terminó con la furia de la hinchada albirroja.

El incidente fue dado a conocer por el propio jugador en su cuenta de Instagram (@cristianzavala10):

"Jamás creeré en la violencia física o verbal. Nunca pensé que hoy se siga creyendo que es la forma solucionar todo. Día a día me preocupo de ser mejor que ayer, de tener mas empatía y ser respetuoso".

El deportista agregó que "ojalá lo que vivimos ayer con mi familia no vuelva a ocurrir. Entendamos que la violencia no lleva a nada, hoy mi familia tiene miedo y no es bueno. Hoy daré por cerrado lo vivido y lo hago público para tomar conciencia".

Posteriormente, el capitán de Curicó, Franco Bechthold, publicó un comunicado repudiando la actitud de los hinchas y entregándole el apoyo de los jugadores a Zavala:

"Lamentamos y repudiamos la agresión que sufrió nuestro compañero Cristián Zavala y su esposa, quienes fueron atacados por un grupo de hinchas en el trayecto del estadio a su casa luego del partido ante Unión La Calera".

"Como plantel estamos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos los principales responsables de la situación del club y queremos remediarlo lo antes posible. La violencia no soluciona nada, sobre todo en instancias así, cuando se necesita que todos estemos más juntos que nunca para salir adelante", finalizó.

Durante la tarde de ayer, Zavala compartió en las historias de su cuenta de Instagram el apoyo recibido por diferentes personas, entre ellos integrantes del plantel como Ronald de la Fuente, Fabián Cerda, Joaquín González, entre otros.