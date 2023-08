Tras jugosa oferta: Piden que Damián Pizarro se quede en Colo Colo

Aldo Schiappacasse analizó la posible salida de Damián Pizarro a Bélgica, el periodista no ve con buenos ojos la venta del canterano de Colo Colo.

“¿Están todos de acuerdo con que hay que dejar ir a Damián Pizarro? En los últimos años, cada vez que tú vendes a un jugador que no está maduro táctica, ni físicamente, lo estás condenando al fracaso”, comenzó diciendo el popular comunicador de TNT Sports.

Aldo dice que no es tanto dinero lo que ofrecen: “yo creo que no es tanta plata. Ustedes están comparando con cuando Colo Colo vendió a Matías Fernández, ahora se manejaban otras cifras. Estamos vendiendo un jugador que todavía es proyección”.

Para cerrar, aseveró que: “a mí francamente no me interesan las finanzas de Leónidas Vial, ni Alfredo Stöhwing, de Mosa menos. Me interesa un delantero para la Selección Chilena y objetivamente por 7 millones de dólares, vamos a perder un delantero para la Selección Chilena”.

El consejo de Jorge Valdivia

"Ojalá que en Blanco y Negro no estén pensando en el negocio. Si yo fuese Damián Pizarro le diría a Gustavo Quinteros ‘por favor, no quiero irme’. Para ByN sería un tremendo negocio, porque es un chico en el que casi no invertiste nada y ya hay un sondeo de siete palos verdes. Negocio redondo”, afirmó el Mago en Radio ADN.

El ex voante no tiene dudas que: "Pizarro puede y va a crecer todavía. Los goles van a llegar y estoy seguro que en el futuro la oferta no será desde Bélgica. Será desde España, Italia o Inglaterra. O sino, dar el salto a Argentina o Brasil y después partir al viejo continente”.