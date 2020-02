Torneo Nacional 2020: Mira la programación de la quinta fecha

Este viernes vuelve la acción del fútbol criollo con los duelos entre Deportes Antofagasta y Universidad de Concepción y Universidad Católica vs. Deportes Iquique.

Destaca el duelo de Universidad Católica ante Iquique en San Carlos, en donde los punteros buscarán mantener la puntuación perfecta.

Otra duelo atractivo de la jornada de día sábado, es el de Universidad de Chile, que recibirá a un complicado Coquimbo Unido con el esperado regreso de Pinilla al Estadio Nacional.

PROGRAMACIÓN 5° FECHA

Viernes 21 de febrero

12:00 Deportes Antofagasta vs. Universidad de Concepción

18:30 Universidad Católica vs. Deportes Iquique

Sábado 22 de febrero

12:00 Huchipato vs. Cobresal

20:30 Everton vs. Unión La Calera

Domingo 23 de febrero

12:00 Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers

17:30 Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido

20:00 Audax Italiano vs. Palestino

Lunes 24 de febrero

18:00 Curicó Unido vs. Colo Colo

20:30 O'Higgins vs. Unión Española

