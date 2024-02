¡Tormenta en Colo Colo! Guillermo Paiva no llegaría como refuerzo

Durante las últimas semanas, Blanco y Negro continúa trabajando para sumar nuevos refuerzos al equipo, esto ya que hasta el momento, Colo Colo solo ha presentado a dos nuevos nombres, estos son los casos de Arturo Vidal y Lucas Cepeda. Incluso se habló que ya tendrían listo al tercer jugador que se sumaría a la plantilla, pero en las últimas horas, esta opción corre gran peligro.

El tercer refuerzo de los albos para la presente temporada sería Guillermo Paiva, delantero paraguayo que actualmente milita en Olimpia, quien además es el nueve que tanto ha buscado Jorge Almirón y que también sería del gusto de la directiva del cacique. Se había dicho que estaba todo listo para su arribo al estadio monumental, pero ahora su representante niega que esto sea así.

En conversación con Radio ADN, Regis Marques, representante de Guillermo Paiva, acusó que no ha tenido ningún contacto por parte de la dirigencia de Colo Colo, ya que todas las negociaciones por el jugador paraguayo las han realizado a través de un intermediario, Darío Fabbro, lo que ha causado la molestia de Marques.

"Colo Colo envió una propuesta para el club y el jugador, pero no están claras las condiciones del futbolista. Además, para que salga a préstamo debe renovar con Olimpia, pero si no tenemos el contrato detallado con Colo Colo, sin su firma, no podemos renovar con Olimpia", señaló Regis Marques sobre la situación de su jugador.

Sumado a esto, el representante también señaló que es muy difícil que el delantero llegue a nuestro país. "Quieren que viaje para que se vean algunos detalles en Chile. Eso no va a pasar. El jugador solo viajará cuando estén todas las condiciones en un papel y firmadas por él en Paraguay", advirtió.