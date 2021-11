Tomás Alarcón reveló cómica anécdota jugando FIFA con Ben Brereton

El volante del Cádiz de España se refirió a la interna de La Roja y recordó una situación que vivió con el delantero Ben Brereton y el popular videojuego.

Ben Brereton ha tenido un debut increíble en sus primeros enfrentamientos defendiendo a la selección chilena. El delantero inglés-chileno se transformó en la gran figura nacional de la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 marcando dos goles en las victorias ante Paraguay y Venezuela.

El presente del ariete inglés de madre chilena tiene fascinados a los hinchas, pero también a sus compañeros de La Roja. Y han sido distintos miembros del plantel quienes han destacado su sencilla manera de ser, con la cual se ha ganado el corazón de sus compañeros y de los fanáticos.

Y justamente uno de los más cercanos a Brereton es Tomás Alarcón, con quien más comparte en las concentraciones. Y a tal punto ha llegado la conexión con sus compañeros del “Equipo de Todos” que los desafió en el popular videojuego FIFA.

Y en diálogo con TNT Sports, Alarcón dio a conocer detalles de cómo ha sido el paso de “Big Ben” por La Roja y el amor que le tienen los hinchas. “Se lo merece, es un chico humilde, simpático. Se sentaba conmigo, Pablo y Nico en la mesa”, detalló.

Tras eso, reveló que Brereton Díaz se las dio de canchero con el FIFA, pero no le fue nada de bien. "Jugábamos mucho play, es bueno para el Call of Duty, pero para el FIFA no. Es super malo. Decía que era bueno, que jugaba todos los días, pero era super malo. En el otro sí juega muy bien. Ahí juega Nico con Pablo, yo soy más de FIFA".

Pero, más allá de las risas, el mediocampista del Cádiz aplaudió la personalidad de Ben. "Es un siete. Se lleva bien con todos, es humilde, recibe los consejos de los grandes y eso ayuda a que ellos te ayuden y vean que quieres aprender. No solo aparentar ser alguien, sino serlo. Lo que ven, es él como persona", cerró.