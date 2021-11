"Tomando cerveza en un restaurante": Así fue el día libre de algunos jugadores de la U

"Tomando cerveza en un restaurante en la semana previa del partido que los podría mandar a la B": Así lo reveló el periodista Cristián Caamaño, actual comentarista de Agricultura aseveró que un grupo de jugadores del cuadro azul se dejó ver en el sector de Vitacura.

"Yo les diría a los jugadores de la U que si les van a dar el día libre, lo tomen para descansar, literalmente. Para estar reposando, en sus hogares. No para exhibirse en restaurantes bebiendo alcohol, como sucedió ayer con algunos en un local de Vitacura", aseguró de entrada.

Una jornada libre para los jugadores que se dio tras el largo viaje a El Salvador, donde los azules volvieron el día domingo, por lo que el cuerpo técnico les notificó que no había entrenamiento para descansar y retomar en un mejor nivel.

Luis Casanova explicó el día libre: "De lo que llevo jugando fútbol, siempre que tenemos un viaje así, medio largo, al otro día por lo general te dan libre. Parte del entrenamiento es descansar y llegar de la mejor forma. Si llegas cansado al entrenamiento, no vas a rendir. Es bueno tomarse un día para al otro día entregarte al 100% con el objetivo de sacar los tres puntos",

Sobre el duelo ante La Calera, afirmó que: "Es un partido importante, lo sabemos, somos conscientes. Estamos trabajando de la mejor forma y sabemos que depende de nosotros, por lo que tenemos que ir por el triunfo", destacó.

"Si vemos los números es lógico pensar de una forma no alentadora, pero en lo personal creo en este equipo, en los jugadores que hay y en que cada uno se entregará al cien por ciento", cerró.

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.