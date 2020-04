Esta es una de las medidas más curiosas en la serie de propuestas que se presentaron para el reinicio de la Bundesliga.

La Deutsche Fussball Liga (DFL) mantiene su intención de reanudar la actividad el 9 de mayo, aunque esperan la aprobación del gobierno. Los partidos serían a puerta cerrada y con un máximo de 300 personas las que podrían estar en cada estadio, además los jugadores de ambos equipos, cuerpo técnico, árbitro y los empleados que tienen que ver con la logística del estadio serían los únicos con autorización para estar en el recinto deportivo.

Un documento interno del Ministerio de Trabajo alemán, al que ha tenido acceso la revista "Der Spiegel", sugiere que los jugadores usen mascarillas en el campo, como parte de las medidas preventivas para poder reanudar la Bundesliga.

Una alternativa que se sugiere en el mismo documento es que todos los implicados entren en cuarentena mientras dure la competición.

El documento proviene del departamento de seguridad laboral y se considera como una respuesta del plan de la Liga Alemana de Fütbol (DFL) para reanudar la temporada bajo determinadas medidas de seguridad.

“La Bundesliga está preparada pero sigue siendo determinante la decisión de los políticos. Si la vuelta es el 9 de mayo, estaríamos preparados. Si es más tarde, también. No podemos definir una fecha de reanudación ya que no está en nuestras manos volver.Tenemos varias opciones de calendario posibles. Que sea el 1 de mayo ya no es realista, pero si la próxima semana nos dicen que puede ser el día 9 de mayo, será el día 9″, dijo Christian Seifert, presidente de este organismo que regula a la primera y la segunda división.

Además reiteró también la importancia de que el balón vuelva a rodar en suelo germano para no generar problemas económicos irremediables en los clubes: “Es la única forma de garantizar la liquidez de los equipos en julio. La única forma de mantener la Bundesliga y la 2. Bundesliga tal y como la conocemos.”

El presidente de la Liga Alemana de Fútbol (DFL) comentó que tendrán a disposición 20.000 pruebas PCR, lo que solamente representa el 0,4% de la capacidad de tests disponibles en el país (aproximadamente 640.000 semanales), pero que si la situación sanitaria empeora están dispuestos a parar el fútbol nuevamente. Lo mismo podría ocurrir si un jugador da positivo durante la competición.

“Si la pandemia empeora o la capacidad de hacer test en Alemania no es la que existe a día de hoy, la liga dejaría de hacer test y se volvería a paralizar. Si el resultado de una prueba es positivo se informaría al departamento de sanidad, que luego decidiría si es necesario poner en cuarentena a los equipos. Los jugadores no se clasifican como un grupo de alto riesgo. Estar en cuarentena significaría parar la temporada", sentenció Seifert.