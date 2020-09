El delantero "está cortado" por Blanco y Negro y aprovechó la oportunidad de repasar a sus jefes.

Blanco y Negro en su comunicado, manifestó que fueron las "autoridades sanitarias" las que suspendieron el partido ante Antofagasta, mientras que desde el ente de Salud recalcaron que fueron "directivos del equipo" los que tomaron la determinación.

El atacante subió una historia en sus redes sociales dejando un recado aparentemente para la dirigencia de Blanco y Negro. “Todo cae por su propio peso…”, escribió acompañado de caras de payasos y fantasmas.

No es primera vez que que el ex Universidad de Chile se manifiesta por redes sociales, ya que en ocasiones pasadas acusó a que no jugaba por determinación de Marcelo Espina.