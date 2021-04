Toda una estrella de TV: Mauricio Pinilla tendrá programa con Karen Doggenweiler

El ex atacante de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, formará parte de un nuevo programa en TVN que se transmitirá los días sábado.

Después de largos años de trabajo, Mauricio Pinilla colgó los botines y finalizó su carrera como futbolista para enfocarse en otros proyectos. Y es que a solo unos meses de su retiro en Coquimbo Unido, el ex ariete ya se desempeña como comentarista en ESPN, y ahora dará un nuevo salto en la televisión.

Esto debido a que hoy desde TVN confirmaron que el formado en Universidad de Chile hará su estreno como animador en un nuevo espacio. Se trata del bloque de las tardes del sábado, donde debutará en “Zona de Encuentro” junto a Karen Doggenweiler, uno de los rostros más importantes de la señal.

Por medio de un comunicado, el canal estatal remarcó que Pinilla estará encargado de animar la "nueva franja programática que contendrá distintos contenidos, de entretención y también culturales".

En el documento, el retirado delantero entregó sus impresiones sobre este nuevo desafío en la televisión. "Siempre me picó el bicho por hacer cosas nuevas, no solamente en el ámbito deportivo. Cuando me propusieron este programa y me dijeron que iba a ser con Karen, pensé que era una broma. ¿Cómo va a pasar alguien de cero a estar con la mejor de la televisión? Es como si me llamara Mourinho y me dijera ‘mañana vente a entrenar conmigo".

"No lo dudé porque sabía que iba a ser una experiencia maravillosa aprender de ella. Sin duda con Karen se me ha hecho mucho más fácil, es una mujer súper solidaria y carismática a morir. Te da la posibilidad de que las cosas fluyan, y con lo poquito que sé he tratado de ir recogiendo toda esa experiencia de ella para ir mejorando día a día", añadió “Pinigol”.

Por otra parte, su compañera, Karen Doggenweiler, también tuvo palabras para Pinilla. "Desde que surgió la posibilidad de que Mauricio estuviera acá en TVN, fue una sorpresa y una alegría inmensa para todos. Yo creo que todos admiramos su carrera deportiva, su trabajo”, comenzó señalando.

“Lo hemos visto en las comunicaciones y de verdad que tiene un talento innato increíble y un potencial maravilloso, así que me encantó la idea de poder trabajar con él, me sorprendió y me fascinó, para mí ha sido todo un descubrimiento su talento y lo mateo que es", complementó.

De momento, desde TVN no han confirmado la fecha para el estreno de “Zona de Encuentros”. Pese a eso, se pretende que haga su debut en el segundo semestre.