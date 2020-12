El comentarista de CDF analizó la posible participación del Mago en el duelo ante la UC.

En conversació con el medio EnCancha, el exvolante de Colo Colo aseveró que Valdivia "con su talento, entrando de a poco en los segundos tiempos le puede ayudar bastante a un equipo que necesita de él, necesita de generar ocasiones de gol, necesita de su talento, necesita su rapidez mental, que no la tiene el equipo de mitad de cancha hacia arriba".

"Hay que entender que en Colo Colo no es solamente un tema de generar ocasiones de gol o de ser un equipo con profundidad, sino que también tiene problemas en todos los sectores. Un Valdivia le puede ayudar bastante como para generar y hacer un par de goles, pero no es la salvación él".

"Él es un aporte al club, pero no hay que echarle todo el equipo encima y prácticamente decir 'con Valdivia nos salvamos', no, es un aporte que de apoco va a ir metiéndose en estos partidos que quedan y ojalá sea una solución. Nadie quiere que Colo Colo se vaya al descenso. Así que esperamos que se iluminen los jugadores y con esta magia de Valdivia, a lo mejor, podamos tener un Colo Colo que pueda tener resultados", explicó Vega.

En esa misma línea, el mundialista de Francia 98 dijo que: "Valdivia no es el salvador, es un complemento dentro de lo que es Colo Colo. Es un talento, es un jugador diferente, especial, que puede ser un aporte, pero va a depender mucho de cómo esté el equipo también".

Para cerrar, enfatizó que: "no saca nada con Valdivia si te da tres pases goles y no las concretas. Si ese es el tema también, de generar y concretar las ocasiones. Y también atrás, si no es solamente un tema de atacar, es un tema de defender bien que son los problemas graves que ha tenido Colo Colo y que un poco lo solucionó contra Unión Española jugando de chico a grande, de contra".