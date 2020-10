El ex volante de la Roja evaluó con calificaciones a los jugadores del Cacique tras la humillación ante Jorge Wilstermann.

Vega nuevamente se transformó en profesor durante el programa "Todos somos técnicos" de CDF.

Los peores evaluados fueron Leonardo Valencia y Nicolás Blandi, quienes recibieron un categórico 1.0 tras su actuación ante los bolivianos.

Mira algunas notas acá:

Juan Manuel Insaurralde: 4,5

"El que mejor ha andado atrás en los últimos partidos. Se hace respetar. Corta la jugada bien. Campos no ha anduvo bien".

Nicolás Blandi: 2,2, luego un 1,0

"Se perdió el gol del millón de dólares. Éste era el día, es casi la misma jugada que con la U. Está solo, sin marca y para lo que gana, da hasta rabia. No juega hace cuánto, el más caro, tuvo una".

Leonardo Valencia: 2,8, luego un 1,0

"Definitivamente no es 10, no entiendo. Trata de tirar esos pases entre líneas como lo hacía Valdivia, pero no es Valdivia. Lo pondría por izquierda o que se quede en la banca nomás. Lo pondría en la banca. Quizás para entrar los últimos minutos. Y no viene un 10 de abajo. Además está lento, sin confianza. ¿Muy buena la nota? Ya, le ponemos un uno, ahí está".