Toby Vega hizo pebre a los jugadores de Colo-Colo

Durante el programa Somos Técnicos de CDF, volvieron las tradicionales notas del ex volante de La Roja.

Marcelo Vega no tuvo clemencia con las calificaciones tras el regreso del espacio del Canal del Fútbol.

El primero fue Óscar Opazo, quien recibió un 2.3. "No cierra cuando Wanderers ataca. No es el jugador de la Copa América o de Pablo Guede. No tiene el balón, solo corre y corre", expresó el ex jugador.

Insaurralde quien recibió un 2.0. "No tengo nada contra él, hace rato que le cuesta un montón y el lo tiene claro. Colo Colo fue un desastre", aclaró Toby Vega.

Para finalizar la nota más baja del equipo se la llevó Leo Valencia con un 1.5. "No jugó nada. No es jugador para Colo Colo, no es creación y no jugó nada. No es el mismo de antes y lo vi muy mal. El penal se lo dio Paredes", detalló.





El único que se salvó y ese fue Esteban Paredes, quien se sacó un 6.5. "Después de la vuelta tuvo tres ocasiones clarísimas, en una le da un pase a Valencia. Me gustó él y golazo de Paredes", cerró.