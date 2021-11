Toby Vega disparó sin filtro con sus notas del polémico clásico universitario

El ex jugador y actual rostro de TNT Sports, Toby Vega, realizó su ya típica calificación del clásico universitario, y repartió malas notas con todo.

La nueva versión del clásico universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile terminó 1-0, y con polémica. Junto con eso, Marcelo Toby Vega le añadió más picante en el post partido con sus ya tradicionales notas en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El ex mediocampista le puso un 6,5 a Fernando Zampedri, argumentando que sigue haciendo goles con las pocas oportunidades que tuvo… la que tuvo. Cuando tiene que hacer el gol lo hace y eso significa que la Católica esté puntera y siga peleando por el título”.

En la vereda del frente, Gonzalo Espinoza obtuvo un 6,6 y explicó que “dentro de lo que ha sido la U, y este partido que lo juega bien, a Espinoza uno le pide más. Es un buen jugador. Cuando lo rodean y tiene más gente a su alrededor tiene más libertad y juega mejor. Llega a rematar arriba y tiene mucha personalidad. Hoy jugó muy bien”.

Para finalizar, el Toby calificó a Sebastián Pérez con un 6,8, destacando que “en las atajadas fue clave. Y sale y apura el penal, para unos penal, pero llega. Después tuvo un mano a mano. Tiene que estar en la selección también”.

Pero como hubo notas buenas, el ex volante de Colo Colo y La Roja también puso malas calificaciones. Así, Germán Lanaro, Felipe Gutiérrez y Marcelo Morales se llevaron una descarnada crítica. Misma situación que el árbitro Julio Bascuñán, a quien le disparó sin filtro.

“Lanaro comete un error hoy que pudo cambiar la historia del partido. Nota 3,8”, comentó Vega. Tras eso, añade que “Gutiérrez un 3,0. ¿Jugó hoy? Siendo un tremendo jugador no estuvo a la altura, la católica en sí, pero a él uno le pide más porque es un jugador diferente, talentoso. Hoy no jugó, es el partido más bajo que le he visto”.

Para cerrar con los jugadores, le puso un 1,0 a Marcelo Morales, y los motivos fueron claros. “Esos dos combos… ¿Cuánto duró Morales? No puede hacerse expulsar y para que aprenda”.

Finalmente, no dejó pasar la oportunidad de repasar a Bascuñán por su polémico arbitraje, por lo que le puso un 2,0. “Te complica el partido con un penal que no cobra y hay otros errores. El manotazo que pega al final a Zampedri y tampoco lo cobra, que era más expulsión que la de Morales. Al final de cuentas él maneja el partido y lo hace mal, por eso la gente de la U se va enojada”.