Colo Colo ya ajusta los últimos detalles para este jueves enfrentar a Godoy Cruz por el partido de vuelta de la fase previa en la Copa Libertadores. Los albos llegan a este vital encuentro con una leve ventaja, ya que en la ida consiguieron una histórica victoria en suelo argentino por la cuenta mínima, gracias a la solitaria anotación de Marcos Bolados.

Pese a lo anterior, los albos no llegan en su mejor momento a este partido ante Godoy Cruz, ya que este fin de semana perdieron el invicto que arrastraban en lo que va del año, todo esto tras caer por la cuenta mínima ante O'Higgins en la segunda fecha del Campeonato Nacional. En aquella oportunidad, Jorge Almirón jugó con los suplentes para darle descanso al equipo estelar.

Esta situación generó diversas críticas debido al mal resultado del partido. Además, Marcelo "Tobi" Vegas, durante la programación de TNT Sports, realizó su ya reconocida sección donde le entrega una nota a los jugadores a raíz de su desempeño durante el fin de semana. Y en este caso, tres jugadores de Colo Colo se llevaron una muy mala calificación.

El primero de estos fue Matías Moya, a quien lo calificó con un 2,5 y además señaló que en los años que lleva en el cacique ha demostrado muy poco. El siguiente en ser evaluado fue Ramiro González, quien fue calificado con un 2, donde se le criticó el ser muy lento en su juego y también ser "técnicamente malo".

Finalmente, llegó el tuno del último refuerzo de Colo Colo, Guillermo Paiva, quien fue el peor evaluado con un 1,5. " Se va al mediocampo a tirar pelotazos, eso no es lo suyo, no es lanzador, tiene que mostrar algo más. Es refuerzo, no es difícil jugar más que Lezcano, que en los primeros partidos hizo goles", señaló el panelista de Todos Somos Técnicos.