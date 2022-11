Tobi Vega humilla a Ronnie Fernández y le pone nota 1.0

El exjugador de la U y Colo-Colo le da con todo a Cristián Palacios y Ronnie Fernández por su pobre aporte goleador para Universidad de Chile, luego de la eliminación en Copa Chile ante Unión Española.

“Vamos con el peor. Fernández no le hace bien al equipo. Porque se complica Assad, se complica Osorio y comienzan a tirar pelotazos. Creo que los complica. Es un tema de Miranda. A él le sirve, porque va a la marca, va a la lucha", expresó Vega en TNT Sports.

Eso no es todo. El ex volante fue claro en su mensaje mencionando que "lo traen para hacer goles y no hace goles".

"Con menos partidos, Palacios ha hecho más goles que Fernández, pero la cantidad de fouls y pelotas que perdió hoy (ayer) Fernández. Me faltó tiempo para seguir", expresó.