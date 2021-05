Tobi Vega: "A veces veo cosas que después terminan pasando"

Vega habló de sus predicciones en TNT Sports y reconoció que "no sé si será una sensibilidad, pero tengo buenas tincadas y la gente me pregunta qué va a pasar mañana". Eso sí, es claro en que "respecto del fútbol me parece que tiene que ver con mis años de experiencia y el estudio que realizo".

El Tobi conversó con LUN sobre sus aciertos: "Afortunadamente se ha dado lo que he dicho. Dije que Universdiad Católica iba a ser tricampeón y después pasaba de fase en la Copa Libertadores y así ocurrió. También predije que la Roja femenina clasificaría a los Juegos Olímpicos de Tokio, que el Mago (Luis) Jiménez le haría un gol a Bolivia, que Colo Colo se iba a salvar del descenso o que Antonio Conte se iba del Inter de Milán. Incluso dije que Juvenal Olmos sería elegido concejal de La Reina".

"Una vez mi hija estaba aprendiendo a manera y me vino una imagen en la cabeza donde la veía chocando, y a la media hora me llama y me dice que había chocado. O me acuerdo justo de alguien y sale en la tele. O viendo un partido adelanto que marcarán un gol al último minuto y justo lo hacen (...) A veces veo cosas que después terminan pasando"., aclaró.

Sobre el futuro, el ex 10 dijo que "Ahora no tengo la bola de cristal a mano, pero creo que Chile irá a Qatar. ¿Algo más? Con la UC en Copa Libertadores, me parece que Colo Colo será el próximo campeón del fútbol chileno".