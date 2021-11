Tito Awad y los jugadores de la U: "No merecen que vistan esta camiseta"

Tito Awad, polémico comentarista deportivo de los azules, no se guardó nada a la hora de criticar a los jugadores, en un momento de expresión que tuvo en el Show de Goles de TNT Sports.

"Esto va para los jugadores. Si hemos tenido seis técnicos en tres años, peleando el descenso los tres años, y ningún técnico le ha podido dar una identidad futbolística a este equipo, quiere decir que los jugadores son hediondos de malos. Como lo he dicho una y mil veces, son malos para la pelota. No saben parar una pelota. Si no sabes parar el instrumento con que se juega este deporte, no puedes hacer pases y la U no da dos, tres pases seguido", dijo Awad.

"En cuatro partidos, señores jugadores de la U, han llegado ocho veces al arco rival. No me importa que nos hagan goles, pero por lo menos generen oportunidades, tengan amor por la camiseta. Juegan como si fuera un partido de mitad de año, vayanse a la cresta muchachos. Enojense conmigo, quitenme el saludo, pero ustedes no merecen, y la U no merece, que vistan esta camiseta", comentó.

Para Awad el rendimiento total del equipo ha estado por el suelo, incluyendo a jugadores

"Hay dos que se salvan: Larrivey, que está con la pólvora mojada, y De Paul. Los demás valen hongo, hasta el "Cachila" Arias se ha mandado cualquier cag... El colectivo se logra primero trabajando lo individual. Quién es Andía hoy en día, era tremendo jugador. Quién es Pablo Aránguiz, era tremendo jugador. Qué pasa en la U, viejo. Hay algo que no se hace bien. Tienen psicólogo, qué psicólogo, un látigo en el po...", asegura.

🔥 La DURA crítica de Tito Awad a los jugadores de la @udechile:



"La U no merece que ustedes vistan esta camiseta" #RectaFinalxTNTSports 👇 pic.twitter.com/eqMYUbw4N5 — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 30, 2021

