Tito Awad revela esperanzadora noticia sobre el posible estadio de la U

Año tras año, los hinchas de Universidad de Chile se ilusionan por concretar de una vez por todas el sueño del estadio propio. Y esta vez no será la excepción, pues Héctor Tito Awad reveló esperanzadora información sobre la nueva casa de la U.

Awad aseguró que las gestiones están muy avanzadas. "Sé que el terreno está medio avanzado, porque pertenece a alguien de la U así que ojo, pestaña y ceja", dijo el comunicador y famoso hincha azul.

Además, reveló que conversó con un directivo del club, quien le aseguró que no falta mucho para que todos pueden disfrutar del estadio.

"Estaba hablando con un directivo hace mucho rato atrás y le dije ‘qué pena que yo me voy a morir sin ve el estadio de la U’ y me dijo ‘estás hueón, lo vas a ver antes de morir’. Me lo dijo a la cara, yo sé de la compra del terreno en Lampa", añadió Tito Awad.

Junto a esto, continuó agregando información nueva, recalcando que el terreno está prácticamente listo y que pertenece a un hincha azul.

"Yo sé que el terreno es de un hincha de la U que tiene plata, nada más y que están en conversaciones. Yo podría decir mil cosas, que no va a ser un estadio solamente porque el CDA se iría para allá, todo este complejo que tenemos se iría a Lampa si se concreta y hasta se haría un mall", continuó agregando el reconocido hincha universitario.

Finalmente, Awad defendió a la concesionaria que administra a Universidad de Chile, asegurando que "indagado en algunas cosas y sé que es cierto. El negocio para una S.A que no ha metido un peso en la U, porque no han metido un peso, es el estadio, ese es su negocio".