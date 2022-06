Tito Awad no le tiene nada de fe a la U de Diego López

El domingo pasado, Universidad de Chile superó con sufrimiento su llave de tercera fase de Copa Chile ante General Velásquez, luego de haberse impuesto en la ida por 2-1 y un agónico empate 2-2.

Tito Awad, histórico hincha de Universidad de Chile que se tomó el tiempo de analizar el juego de la U en Hablemos del Bulla y le habló directamente al entrenador uruguayo de los azules, Diego López.

“Felicito a la U por pasar de ronda, pero qué lindo juega General Velásquez. Mira lo que te digo, es que es cierto: ¿Cómo la U no puede jugar así? De tocar la pelota, buscar el espacio. Tuvieron dos tiros en los palos, no estoy de acuerdo en que se diga que los azules merecieron más. Parecemos pichanga”, dijo Tito en un inicio.

Awad subió el calibre de sus declaraciones y le habló directamente al DT azul: “Señor López yo no lo voy a apoyar hasta donde sea y ya le dije que la única forma en que yo pida que se vaya es que nos mande al descenso. Señor López, usted no me representa, su fútbol no me representa, el 4-4-2 no me representa y la U no está para eso ni tiene los jugadores para esto. Por eso, profe, busque la fórmula ideal cuando llegue Nery Domínguez que seguro va a mejorar defensivamente”.

Incluso, Tito apuntó sus dardos a algunos jugadores que no están dando el ancho: “Poblete (Israel) andaba perdido más allá del gol y cuando entra Osorio (Darío), que es zurdo, lo manda a jugar a la derecha dejando a Poblete en la izquierda, no entendí ni huea”.

“Nery Domínguez tiene que llegar, ayudar y enseñarle a Bastián Tapia a jugar, no puede jugar como si fuera una pichanga de barrio. Me gusta su corazón y que tranca con el ojo, pero no puede reventar la pelota en cada jugada. Un central tiene que parar de pecho y salir jugando, tocar con los laterales, los volantes”, cerró.