Tito Awad no da más de pena por eliminación de la U en Copa Chile

Tito Awad explotó de pena y rabia después de ver como la U quedó fuera de la Copa Chile tras caer en penales ante O’Higgins en el estadio Santa Laura.

El rostro de la Magia Azul no se guarda nada de nada y criticó duramente a Mauricio Pellegrino tras la tanda desde los doce pasos.

“Un desastre. Creo que es lo mismo de siempre. Por donde se le busque no hay mejora. Empieza la Copa Chile, juega con O’Higgins y la responsabilidad de ser superior es de la U. Nunca fueron superiores. Para mí, Pellegrino es el gran culpable de todo esto“, expresó el comunicador.

El experimentado comentarista deportivo cree que: “¿Por qué no vistió a Huerta si no tenía a otro delantero. No tenía más. ¿Cómo no viste a Huerta? Es un absurdo. Habría abierto la banda, hubiese encarado a Antonio Díaz que puede ser nuestro lateral”.

Los azules quedaron fuera de Copa Chile ante los celestes.

Awad también critica el pobre manejo de Pellegrino a la hora de realizar cambios. “Metió a Osorio por Morales como lateral volante. Un desastre, una melcocha“, añadió.

El remate de Awad. fue con todo: “Qué trabaje la definición. Si la defensa está firme, bueno, que trabaje la parte de mediocampo hacia arriba. Nosotros no hacemos más de un gol por partido y dos cuando estamos con raja (sic)”, finalizó.

Pellegrino sacó la voz tras la derrota: Después, los penales los fallan los que tiran, los que los ejecutan, los que toman la responsabilidad... son los que dan la cara, son los que cometen errores. Siempre prefiero ese tipo de gente", lanzó el DT en conferencia de prensa.

"Estamos dolidos todos por el partido, ahora hay que dar vuelta la página; lo lamentamos, hay que mirar lo bueno, cómo hemos trabajado y cómo hemos luchado, ahora queda preparar el siguiente partido", apuntó.