Tito Awad no da más de pena por el mal momento de la U

Héctor Tito Awad durante la emisión del programa La Magia Azul, Tito hizo un fuerte llamado: "La verdad es que nos golpea a todos, aquí la única manera es que la U empiece a ganar, da lo mismo cómo", comentó el reconocido comunicador.

"Me da la impresión como que a la directiva le da lo mismo irse al descenso o no irse al descenso, no se si les pasa eso mismo", sostuvo el periodista.

Finalmente, aclaró que cree que quieran ver en un pozo al equipo, pero sí le llama atención ciertos comportamientos de sus miembros, "no es que quieran, pero no los veo sufrir, no los veo sufrir", cerró Awad.

