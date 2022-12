Tito Awad le hace la cruz al posible arribo de Matías Zaldivia a la U

El reconocido comentarista no está de acuerdo con la idea de ver al ex defensor de Colo-Colo con la camiseta azul.

“Me parece que el fichaje de Zaldivia es meterse en las patas de los caballos. Yo nunca he sido de pensar que un colocolino no puede jugar en la U o un chuncho jugar en Colo Colo”, dijo Tito Awad en conversación con Bolavip Chile.

Awad recordó un viejo caso y advierte que la hinchada azul puede reaccionar mal: “Pedro Reyes se fue de Colo Colo a la U, pero en este caso Zaldivia llevaba 7 años ahí. La hinchada de la U está muy sensible y creo que a la primera que la embarre no se la van a perdonar”.

“No estoy de acuerdo con que los dirigentes se metan en las patas de los caballos, hay varios centrales más como para no traer a Zaldivia”, remató.