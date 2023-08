Tito Awad: "Gozo más viendo perder a Colo Colo, que cuando gana la U"

Tito Awad dejó la escoba en twitter, el histórico reportero de Universidad de Chile conversó de todo con el sitio RedGol en donde dejó una frase que se hizo viral en las redes sociales.

“Mi forma de ser, humanamente hablando, es siempre estar ayudando y sacando más nombres, más voces en el periodismo deportivo”, dijo Tito.

“A los reporteros, por ejemplo en la radio, habitualmente los toman: “Oye, da el informe y chao”. No, lo hago comentar conmigo, lo suelto”, explicó sobre los consejos que entrga a los más jóvenes.

Para Tito Awad el Superclásico puede ser el salvavidas para Mauricio Pellegrino. “Insisto, duela a quien le duela lo único que puede salvar a Pellegrino es ganar a Colo Colo”, expresó.

Pero, es lapidario con el entrenador de Universidad de Chile: “Con su honestidad, con su caballerosidad, debería poner el cargo a disposición“.

“Siento un respeto de parte de ellos (hinchas de Colo Colo) hacia mí persona fíjate”, dice Tito a Paulo Flores.

“Tengo que hacer la comparación y sé que le duele a los hinchas de la U, pero tengo que compararme con alguien que está a mi par. Él es mi rival, Colo Colo es mi rival. Yo Pablo, a veces gozo más viendo perder a Colo Colo, que viendo ganar a la U (ríe)”.

Awad está aburrido de Pellegrino

“Es un equipo sin alma. Cuando dije que ‘Carla Guerrero debiera dar una charla a este plantel’ con lo visto me lo ratifican. Jugamos contra un equipo que venía de cuatro fechas sin ganar, estábamos de local, con un O’Higgins que no vino a jugar si no a buscar el empate y el señor Pellegrino que no hizo ningún cambio para el segundo tiempo, O sea, ¡Quedó contento con lo que hizo el equipo en el primero?”, aseveró el panelista del Show de Goles.