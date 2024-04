¡El periodista asegura que está picado! Tito Awad destroza a Arturo Vidal por menospreciar a Cobreloa

Continúan las reacciones tras la derrota del pasado lunes por parte de Colo Colo ante Cobreloa por 2-0 en el estadio monumental. Con este resultado, los albos cayeron al décimo lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato Nacional, alejándose a 10 puntos del líder, Universidad de Chile. Por su parte, Arturo Vidal encendió los ánimos con sus declaraciones.

Tras el encuentro, el jugador albo se mostró bastante molesto por el resultado, donde criticó el arbitraje del encuentro y también menospreció a Cobreloa, señalando que sólo salieron a defenderse y hacer tiempo, por lo que no permitieron que el juego se desarrollara de buena forma y eso gatilló en la derrota por parte del cacique.

Estas declaraciones de Arturo Vidal, provocaron un gran número de reacciones. Una de las últimas corrieron por parte de Tito Awad, quien lapidó con todo al King, señalando que no está pasando por un buen momento en Colo Colo y tras la derrota se encuentra molesto y por eso hace este tipo de declaraciones.

Según información entregada por BolaVip, el periodista, quien es hincha de Universidad de Chile, señaló que, "los equipos más chicos o de menor poder económico, buscan el contragolpe, que es una modalidad de juego. Insisto, guste o no guste. Parece que Vidal vive en una realidad que es una burbuja, que se inventó él para todas sus actividades".

Por otro lado, el periodista también atacó directamente a Arturo Vidal. "Está picado porque no ha podido ser la respuesta que Colo Colo quiso que fuese. Todos creían que llegaba y no se perdía más, pero con Vidal no ganan nunca". Ahora los albos deben prepararse para una nueva versión del Clásico ante Universidad Católica este sábado.