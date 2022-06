El famoso panelista del programa La Magia Azul, Tito Awad, fue poniendo nota uno por uno a los fichajes de la Universidad de Chile.

El reconocido hincha de la U, Tito Awad, se tomó un momento en el programa El Show de Tito del canal de Youtube de Antúnez Silva para ir uno por uno poniendo notas a los refuerzos que llegaron esta temporada.

Hernán Galíndez: "Gran tapador, buen atajador, déficit en la parte de salida. No creo que sea tanto más que Fernando de Paul, porque el Tuto en Everton ha atajado hasta el viento. Es uno de los buenos refuerzos. Nota: 5.5"

José María Carrasco: "No existe, lo sabiamos de antes. Jugador no solido defensivamente hablando, no tiene gran salida, por arriba le hicieron goles tontos y nunca dio seguridad. Nota: 3.0".

Ignacio Tapia: "Para Huachipato es perfecto, pero para la U no. Le puede pasar lo mismo que a Bastián, en una de esas le traen un jugador de experiencia como Lema se puede transformar en un tremendo central. Si yo hago un análisis que ni por arriba fue eficiente y por abajo puro pelotazo. Nota 3.0".

Álvaro Brun: "Iban a traer un refuerzo y terminó jugando Felipe Seymour. Yo prefiero que juegue Morales (Mauricio) y no Brun. Nota: 2.0".

Tito Awad barre el piso con el nivel de Álvaro Brun en la U

Luis Felipe Gallegos: "Me dijeron que era el mejor jugador del OFI de Creta, que venía jugando un kilo, pero se quedó en el equipaje del avión porque solo le vi un partido bueno de lo que lleva y bueno hasta ahí no más. Nota: 3,5".

Junior Fernandes: "Este lo pedí yo. No existe po compadre. Quiero quedarme con la imagen de Fernandes del 2011, quiero quedarme con esa imagen, no con esta. Le subiría la nota porque nos salvó de irnos al descenso, pero esta campaña pésima. Nota: 2.0".