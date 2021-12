Tito Awad de rodillas le pide a jugadores de la U: "Por favor, sálvennos"

Tito Awad, popular comentarista de La Magia Azul quiso dejar atrás una semana de críticas para enviar un mensaje directo al plantel del Bulla en la última fecha del Campeonato Nacional, donde deben jugar todo el domingo ante Unión La Calera para no perder la categoría.

"Muchachos de ustedes dependemos, si no lo logramos porque no pudieron queremos ver que intentaron poder. Vamos a confiar en ustedes, la hinchada confía en ustedes. Nosotros somos críticos porque trabajamos en esto, pero somos hinchas de la U también", comenzó diciendo Awad.

"Dependemos de ustedes, de solo un partido. Por favor se los suplico, reitero lo que les dije, por favor sálvennos. Ustedes pueden. Pueden ser malos para la pelota, pero pueden ganar un partido", destacó.

Tito Awad, popular comentarista de La Magia Azul quiso dejar atrás una semana de críticas para enviar un mensaje directo al plantel del Bulla en la última fecha del Campeonato Nacional, donde deben jugar todo el domingo ante Unión La Calera para no perder la categoría.

"Ellos mismos hicieron llegar a este plantel, a esta institución, a un partido para salvarse del descenso directo o ir a un partido de la promoción, como estamos en este momento, son ellos. Si lo entienden van hacer las cosas como corresponde: dejar la vida y el alma en el campo de juego", cerró.

🔜 Próximo partido:

🏆 #CampeonatoPlanVital 2021 | Fecha 34

🆚 Unión La Calera

📆 05/12

🏟 El Teniente

🕕 18:00 hrs.#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/AXWf69XgBg — Universidad de Chile (@udechile) November 30, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.