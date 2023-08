Jordhy Thompson es una de las estrellas de proyección con las que cuenta Colo Colo, de hecho, convirtió un gol clave en la última victoria de los albos ante Everton en el Torneo Nacional. Sin embargo, el jugador no lo tuvo fácil para llegar hasta donde está.

Así lo detalló Christian Thompson, tío del jugador albo, quien destapó duros momentos que Jordhy tuvo que superar cuando solo era un niño debido a la muerte de sus pilares fundamentales.

"Se fue a los siete años para Santiago. Su papá Luis, que es mi hermano, falleció en 2013 en un accidente de trabajo y en 2018 falleció su abuelo, Luis. Él era el que lo llevaba a Santiago y lo traía de vuelta, hacía todos esos viajes", mencionó Christian Thompson en conversación con LUN.

Quizás te pueda interesar: Sueldos millonarios: conoce cuánto gana un árbitro en el fútbol chileno

Es importante destacar que Jordhy Thompson es oriundo de Antofagasta, por lo que desde muy joven se encuentra viviendo en la Casa Alba alejado de sus familiares más cercanos. Esta situación, según su tío, ha afectado en el jugador.

"De repente me dice “tío, véngase para acá”. Por mí me iría, pero tengo familia acá en Antofagasta. Quizás más adelante vamos a irnos y todo eso. En unos días, el 10 de agosto, cumplirá 19 años, pero no creo que venga (a Antofagasta) porque tiene que entrenar y concentrar", agregó el tío de Jordhy.

Finalmente, tuvo palabras para referirse a la polémica de violencia de género que vivió el jugador, asegurando que “sigue viviendo en la Casa Alba. Ha cambiado harto. Como familia, con mi mamá (abuela de Jordhy) le damos consejos. Le decimos que no salga, que no haga más lo que hizo y que no se porte mal”, finalizó Christian Thompson.

Es así como Jordhy Thompson lentamente parece dejar las polémicas atrás para enfocarse en su rendimiento dentro de la cancha, lo que le ha permitido ganarse un puesto de titular gracias a sus goles y buenas actuaciones.